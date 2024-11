Leila usa avião para resgatar convocados e diminuir desfalques no Palmeiras

A presidente Leila Pereira enviou um de seus aviões para trazer o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Richard Ríos dos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para diminuir o número de baixas do Palmeiras para o jogo contra o Bahia, na quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

O que aconteceu

A aeronave particular dela chegou hoje a La Paz, onde o Paraguai joga amanhã, às 17h, contra a Bolívia. Depois da partida, o avião vai para Barranquilla, onde a Colômbia encara o Equador, às 20h desta terça-feira (19), e segue direto para Salvador (BA). Durante o trajeto, os atletas estarão sob cuidados de um fisioterapeuta do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Sendo assim, Gómez e o goleiro Weverton, que já está na capital baiana, onde o Brasil duela com o Uruguai, também amanhã, às 21h45, estarão à disposição de Abel Ferreira. A utilização dos atletas vai depender da recuperação dos jogadores e da decisão da comissão técnica.