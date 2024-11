Na luta pelo tri do Brasileiro, Palmeiras busca encerrar jejum de sete anos contra o Bahia em Salvador

O Palmeiras visita o Bahia, nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O Tricolor de Aço tem sido uma pedra nos sapato do Verdão nos últimos anos em solo baiano. O time paulista não vence o rival como visitante há sete anos.

A última vez que o Palmeiras venceu o Bahia, como visitante foi em junho de 2017, quando bateu o adversário, por 4 a 2, na Fonte Nova, em duelo da oitava rodada do Brasileirão daquele ano. Roger Guedes, Keno, Mina e Willian Bigode anotaram os tentos palmeirenses.

Depois disso, o Verdão visitou o Bahia em mais seis oportunidades, com cinco empates e uma vitória. Esse triunfo, aliás, aconteceu em junho de 2023, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço venceu o Verdão por 1 a 0, com gol de Thaciano nos acréscimos do segundo tempo. Esse resultado colocou fim à invencibilidade do Palmeiras no Brasileirão.