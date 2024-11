Protegido de Suárez, Darwin Núnez preocupa o Brasil: 'Ele não desliga'

O atacante do Inter Miami afirmou em entrevista à DirecTV Sports que o técnico Marcelo Bielsa fez Darwin chorar no vestiário durante partida contra a Argentina, no ano passado.

Bielsa teria criticado Darwin no intervalo da vitória uruguaia de 2 a 0 em La Bombonera. No segundo tempo, Núñez fez um gol. Suárez defendeu o companheiro.

Vi Darwin chorando e disse a ele: 'Você está aqui pelo seu mérito, pelo que trabalha. Você é um artilheiro e é o melhor. Você tem que continuar assim. Esqueça o que os outros dizem". É por isso que quando ele marcou o gol eu fui o primeiro que ele cumprimentou. Para mim, Darwin precisa de carinho, apoio e contenção, e não de outras coisas. Encontrei o treinador no corredor e ele disse: 'Não vamos ajudá-lo com essas coisas'. Fiquei surpreso e respondi que precisava apoiá-lo

Suárez é ídolo de Darwin Núñez e ajudou o pupilo no dia a dia. Agora, Darwin é uma das esperanças de um Uruguai mais jovem e ainda com "El Loco" Bielsa no comando.