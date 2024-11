Mulher de Robinho fala sobre prisão: 'Ninguém no Brasil sabe mais que eu'

Vivian defendeu o marido, declarou que o erro dele foi tê-la traído e que vai lutar por sua família. Ela visita o ex-jogador na prisão de Tremembé frequentemente e desabafou sobre o que passa com os filhos. A mulher, que esteve na boate italiana na noite do ocorrido, também deu a sua versão sobre a linha do tempo do caso.

A esposa contou que pensou em se separar de Robinho na época, mas que mudou de ideia ao ser convencida por ele de que não houve estupro. "Eu cheguei em casa e falei: 'Vou embora, vou pegar meus filhos e estou indo embora'. Ele: 'Não, pelo amor de Deus. Meu erro foi ter te traído, não vou mais fazer'. Vivian completou que se decepcionou por achar que a Justiça brasileira ia ver o "quanto ele foi injustiçado na Itália".

O Robinho foi condenado por áudios entre amigos, imorais, horrorosos. Só que isso não é um crime. A traição que houve comigo não é um crime. Está muito distante de ser um crime. Entre um ato imoral e um crime tem uma distância muito grande. Ele está há oito meses pagando por algo que não aconteceu. Vivian Guglielmetti, ao Metrópoles

São horríveis aqueles áudios, são vergonhosos, imorais. É triste. Me dava raiva porque eu sei quem é o Robinho, de levar as coisas sempre na brincadeira. Na minha percepção, ele tinha tanta tranquilidade de que ele não tinha feito nada, que ele brinca: 'Ah, que se dane'.

Eu poderia estar em qualquer lugar hoje com os meus três filhos, sem querer saber desta história. Não, eu estou aqui. Eu vou lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos. As minhas questões pessoais de marido e mulher, resolvi lá atrás. O erro foi a traição. Eu fui traída e hoje ridicularizada mundialmente. Mas escolhi lutar pela verdade.