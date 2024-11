Sem jogar no Real, Endrick atrai procura e pode ser emprestado, diz jornal

Com pouco espaço no Real Madrid, Endrick desperta interesse de outros clubes europeus por um empréstimo. A informação é do jornal espanhol Sport.

O que aconteceu

O Real vem sendo procurado por "várias equipes" sobre um possível empréstimo de Endrick em janeiro, segundo a publicação. O atacante de 18 anos está a apenas cinco meses na Espanha e tem contrato com o clube até 2030.

A Roma aparece como forte candidata. O time italiano acabou de contratar o técnico Claudio Ranieri, que pediu reforços para o ataque. O brasileiro encaixaria no perfil pedido pelo treinador.