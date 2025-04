Sem Lewandowski e com Ter Stegen, Barcelona divulga relacionados para a decisão da Copa do Rei

? Hansi Flick's squad for the Cup final! #ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/NepFrHkj53

Entre os desfalques, o técnico Hansi Flick não poderá contar com o atacante Robert Lewandowski, que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O polonês já desfalcou o Barcelona no último compromisso do clube, na última quarta-feira, e segue fora de combate.

Além dele, Alejandro Balde, Marc Bernal e Marc Casadó também estão fora da final.

Neste sábado, diante do Real Madrid, o Barcelona busca conquistar seu 32º título de Copa do Rei e se isolar ainda mais como o maior vencedor da competição. A equipe catalã busca seu segundo troféu na temporada, depois de vencer a Supercopa da Espanha, e seguir sonhando com a tríplice coroa.