Coordenador do Palmeiras revela regra na base para formar 'camisas 10'

Sampaio acrescentou que a regra foi estabelecida para que se forme "camisas 10" no clube e que não seja preciso buscá-los em países vizinhos. Ele citou o argentino Thiago Almada, do Botafogo, e Arrascaeta, do Flamengo, como exemplo.

Hoje, na base, está quase proibido pegar esse melhor jogador e botar no canto. Quero que ele peguem mais na bola. Às vezes, é feito para proteger, porque ele dribla, erra e o treinador quer botar no canto. E aí [o clube] vai na Argentina para pegar esse 10, baixinho driblador que chega na área. Botafogo pagou agora, maior compra da história do Brasil, tem o Arrascaeta...

Aí eu proibi isso lá. O próprio Estêvao é um 10. Na final do brasileiro sub-17, contra o São Paulo, três gols dele como 10. Às vezes é para proteger o jogador, mas vai atrás fora. Hoje, lá no Palmeiras, tem cinco ou seis que só jogam se for por dentro, porque a gente vai fazer aqui. [Camisa 10] Está em falta. João Paulo Sampaio