Argentino do Cruzeiro vê Brasil mais forte economicamente e competitivo

Dentre os principais assuntos da entrevista, Romero citou o que para ele, é o grande motivo da hegemonia do futebol brasileiro no continente: a competitividade do Campeonato Brasileiro.

Quando perguntado o porquê da competitividade, Romero cita mais uma vez a questão do rebaixamento. A discussão entrou em voga entre os argentinos por conta da suspensão do descenso na temporada 2024 do Campeonato Argentino, que terá 30 clubes na elite no ano que vem.

Apesar das críticas ao calendário brasileiro, o volante declarou ao Olé que gosta do número de jogos alto no país, e disse que "isso exprime ao máximo como atleta e profissional".

"Cheguei a 200 jogos e isso me enche de felicidade porque me faz o estrangeiro com mais jogos na história do clube, superei Ariel Cabral, com quem dividi time aqui e no Vélez podendo fazer parte da história de um clube em que jogaram Perfumo, Sorín... é um orgulho"

Lucas Romero, em entrevista ao Olé