União de organizadas de Fla e São Paulo dura 33 anos; entenda a história

"As torcidas do Flamengo sempre tiveram rivalidade com as torcidas do Palmeiras. Quando fui para o congresso, eles [Jovem Fla] já tinham o entendimento que nós não tínhamos aliança com o pessoal do Palmeiras, e isso nos deu identidade. Criamos um vínculo neutro", contou Adamastor.

Com uma relação cordial já estabelecida, o presidente da Independente resolveu ir, dois anos depois, para a partida entre Brasil e Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias, que entrou para a história por ter sido o "jogo da fogueteira". O apelido se deu porque a torcedora Rosenery Mello jogou um rojão em campo e Rojas, goleiro chileno, usou uma gilete para se cortar e forjar que se machucou devido ao artefato.

"À época, havia uma cordialidade. A Independente, por exemplo, fundou o bloco e chamou a Gaviões para batizar, na quadra da Camisa Verde e Branco. Em uma dessas festas, a Independente disse que queria vir ao Rio para um jogo do Brasil", apontou Capitão Léo.

"Peguei a faixa da Independente, fui sozinho para o Maracanã e fiquei no lado da torcida do Flamengo. O outro lado era do Vasco. O pessoal da Jovem Fla já estava vendo na televisão o que estávamos fazendo com a torcida do Palmeiras, e falaram: 'o Adamastor é o cara que está batendo de frente com eles', então o Capitão Léo me convidou para ficar com eles. Fizemos primeiro uma amizade pessoal, e essa amizade se estendeu para a aliança das torcidas", disse Adamastor.

O livro "Nada do Flamengo, Tudo pelo Flamengo", de Bernardo Buarque de Hollanda, confirma o episódio:

"A presença das torcidas organizadas nos jogos da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro era praxe à época e aconteceu durante toda a década de 1980. Adamastor, liderança em ascensão na Independente, vai ao Rio representar sua agremiação e, para tanto, estende uma faixa no alambrado das arquibancadas com a inscrição da torcida. É nesse contexto que Adamastor estabelece contato com Capitão Léo, Ricardinho e outros membros da Jovem"

