Zagueiro artilheiro da base pode ser solução para lacuna apontada por Abel

Abel Ferreira confirmou que Benedetti, zagueiro do sub-20 do Palmeiras, será promovido ao elenco profissional na próxima temporada. O defensor de 18 anos tem as características que o técnico palmeirense quer no elenco desde o início desta temporada.

Entenda a situação

Em janeiro deste ano, Abel afirmou que via a necessidade do clube buscar a contratação de um zagueiro canhoto: "Espero que no futuro o clube possa trazer um zagueiro esquerdo para dar fluidez ao jogo, ter um canhoto do lado esquerdo". Benedetti é canhoto, tem 1,97m e fama de artilheiro: são 10 gols em 37 jogos pelo sub-20 em 2024.

Após a vitória por 1 a 0 contra o Grêmio, Abel disse que quatro jogadores do sub-20 serão promovidos para o elenco profissional no ano que vem, e entre eles está Benedetti. Os outros nomes são: o meio-campista Figueiredo e os atacantes Thalys e Luighi.