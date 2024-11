Fifa anuncia estádios que receberão jogos do Intercontinental de Clubes

A Fifa anunciou nesta terça-feira (12) os estádios que vão receber os jogos das quartas de final, semifinal e final do Intercontinental de Clubes em dezembro, em Doha, no Qatar.

O que aconteceu

O estádio Lusail e o 974 foram os escolhidos pela Fifa. Os dois foram utilizados durante a Copa do Mundo de 2022, disputada no Qatar.

O 974 receberá os jogos das quartas de final e da semifinal. No dia 11 de dezembro, o campeão da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo) vai enfrentar o Pachuca, do México, no local. Três dias depois, o vencedor do confronto volta ao estádio para encarar o Al Ahly, do Egito, na semifinal.