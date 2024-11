Murillo conta profecia do ídolo Thiago Silva: 'Falou que eu seria chamado'

Murillo conta que até "paralisou" enquanto jogava contra Thiago Silva. A expectativa agora é se firmar na seleção como sua referência conseguiu anteriormente.

Fico muito feliz. Um ídolo que acompanho desde criança me reconheceu. Dividi o mesmo campo. Ele ficava com a bola e eu lembrava de quando o via pela televisão. Eu até desligava às vezes e voltava rapidamente. Ele falou que eu seria convocado, quando fui chamado ele mandou mensagem. Fico feliz por essa relação. Ele disse: "Não falei que você seria convocado?". Fico feliz por isso Murillo, em entrevista coletiva