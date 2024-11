Atlético-MG admite erros e pedirá reconsideração de interdição da Arena MRV

O Galo diz que está prestando assistência ao fotógrafo Nuremberg José Maria. Ele fazia a cobertura da partida e foi atingido por uma bomba no pé, sofreu fraturas e teve de passar por cirurgia. Nuremberg foi visitado pelo presidente Sérgio Coelho, na manhã desta terça-feira, e o clube se ofereceu para custear todos os gastos médicos.

Bruno Muzzi indicou estudo para novas medidas de segurança. Dentre elas, a implantação de vidros no setor mais próximo ao gramado para dificultar o arremesso de objetos, além da revisão dos protocolos de acesso ao perímetro do estádio e à esplanada.

O dirigente também comentou o fato do hino do Atlético-MG ter sido executado durante a premiação. Muzzi admitiu que foi um equívoco da operação do estádio.

Fomos bem tratados no jogo de ida da Copa do Brasil. E não houve essa reciprocidade aqui em Belo Horizonte. Lamentamos isso. Sobre o hino do Galo após a partida, foi uma discussão interna acalorada, somos profissionais e é preciso saber ganhar e perder, ainda mais com o nosso planejamento para colocar o Atlético na disputa de todas as competições Bruno Muzzi

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou de forma provisória a interdição da Arena MRV. O Atlético-MG terá de jogar em outro estádio com portões fechados até um julgamento definitivo do caso.

Não vamos nos isentar de culpa, erramos e vamos assumir. Iremos estabelecer medidas mais duras no nosso protocolo de segurança. Aquela selvageria não pode mais acontecer. Vamos nos defender na esfera da Justiça Desportiva e esperamos a punição seja nos mesmos moldes das aplicadas em casos similares Bruno Muzzi