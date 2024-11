STJD interdita a Arena MRV por confusão na final e Galo jogará sem torcida

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinou de forma provisória a interdição da Arena MRV pelas cenas de violência e confusão na final da Copa do Brasil. O Atlético-MG terá de jogar em outro estádio com portões fechados até uma julgamento definitivo do caso.

A medida foi tomada pelo presidente do tribunal, Luis Otávio Veríssimo Teixeira, em resposta a um pedido da procuradoria do STJD.

A decisão é válida até um julgamento a ser feito pelo pleno do STJD ou providências de infraestrutura para garantir a segurança do estádio. Como isso não deve ocorrer esse ano, o Atlético-MG não deve mais jogar com público por todo o restante do Brasileiro. Pelos termos da medida, terá de atuar em outro local com portões fechados.