Reinaldo e Nunes entrarão com a taça em campo na final da Copa do Brasil

Os ex-atacantes Reinaldo, pelo Atlético-MG, e Nunes, pelo lado do Flamengo, serão os responsáveis por entrar em campo com a taça na final da Copa do Brasil.

A partida entre os clubes mineiro e carioca começará às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo saiu na frente ao vencer por 3 a 1.

Raio-X dos craques

José Reinaldo de Lima, também conhecido como "Rei Reinaldo", atuou pelo Atlético-MG entre 1973 e 1985. Com a camisa do Galo, Reinaldo jogou 475 partidas, anotando 255 gols.