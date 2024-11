Arsenal e Chelsea empatam em clássico londrino e se distanciam da liderança

Arsenal e Chelsea empataram por 1 a 1 neste domingo no clássico londrino. Com o resultado, ambas as equipes se afastaram das primeiras posições do Campeonato Inglês.

O primeiro tempo começou com boas oportunidades para o Chelsea, que assustou o goleiro do Arsenal logo no início. Os visitantes, por outro lado, chegaram poucas vezes com perigo na área dos Blues.

Os anfiriões seguiram insistindo na segunda etapa da partida, mas quem inaugurou o placar foi o brasileiro Gabriel Martinelli. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele fez um belo gol. A alegria dos visitantes não durou muito, porque o Chelsea empatou aos 25 minutos com Pedro Neto.