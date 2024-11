Confiante, Santos convida Neymar para assistir 'despedida' da Série B

O Santos pode confirmar o acesso para a Série A na próxima segunda-feira (11). Para isso, precisa vencer o Coritiba no Couto Pereira, em jogo da 36ª rodada.

Classificação e jogos Série B

Mesmo se perder, o Peixe pode retornar à Série A no dia seguinte — desde que o Ceará não supere o Botafogo-SP.

O jogo diante do CRB, porém, pode ser de festa pelo acesso porque será realizado em casa na 37ª rodada.

Sinal verde para voltar

O Santos se vê mais próximo de realizar o sonho de ter Neymar de volta. O clube imaginava ter o jogador em julho de 2025, mas vê uma chance de repatriar o astro já em janeiro.

Neymar conversa com o Al-Hilal sobre a possibilidade de um acordo amigável para sair no início do próximo ano. O contrato termina em junho da próxima temporada.