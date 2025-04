Abel promete melhorar 'pontaria' do Palmeiras e não vê problema em usar quatro atacantes juntos

Abel Ferreira não gostou nada do tropeço do Palmeiras que custou a liderança do Brasileirão. O treinador colocou na conta da "falta de pontaria" a derrota por 1 a 0 para o Bahia no Allianz Parque, neste domingo. Ele promete calibrar seus atacantes e não vê problemas em ter quatro atletas de frente juntos, como o time terminou a partida.

"Fomos afobados no último terço do campo, fizemos 15 finalizações dentro da área, mas na baliza só duas", lamentou o treinador, na esperança que tais erros não se repitam já no meio de semana, diante do Ceará, pela ida da Copa do Brasil. "Tivemos oportunidades suficientes para fazer (os gols), mas faltou calma. Só posso dar os parabéns ao nosso adversário."

Cobrado por deixar Estêvão e Vitor Roque no banco de reservas e colocá-los apenas no segundo tempo, assim como Paulinho, todos ao lado de Flaco López, o treinador pareceu convicto que fez o certo e "promete" que pode repetir a dose em casos de necessidades.