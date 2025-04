Vasco demite Carille, e Brasileirão 'derruba' 5º técnico em seis rodadas

O Vasco anunciou, na noite de hoje, a demissão de Fábio Carille do comando da equipe. Contratado ainda no fim do ano passado, ele deixa o clube ainda na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torneio, aliás, já "demitiu" outros quatro treinadores desde seu início: Mano Menezes (Fluminense), Pedro Caixinha (Santos), Gustavo Quinteros (Grêmio) e Ramón Díaz (Corinthians).

Carille foi desligado logo depois da derrota carioca para o Cruzeiro, em jogo realizado em Uberlândia que acabou em 1 a 0.

Pedrinho, presidente do clube, anunciou a demissão em entrevista coletiva. O anúncio também foi publicado nas redes do Vasco.