Federação Paulista se opõe a calendário da CBF e quer preservar estadual

"É ruim para o futebol brasileiro. Somos um país continental. Não tem como ter sucesso começando no dia 8. Atletas já programaram férias com as famílias. Dizer em novembro que vai começar em 8 d e janeiro não é o ideal", disse Reinaldo, ao sair da CBF nesta sexta-feira, após assembleia geral que aprovou mudanças estatutárias na entidade.

A expectativa é que a CBF publique o calendário de 2025 nos próximos dias.

A entidade antecipou o início dos estaduais e do Brasileirão para poder paralisar as principais competições nacionais durante o novo Mundial de Clubes da Fifa — que contará com quatro times da Série A.

Indagado se teria uma alternativa ao desenho da CBF, Reinaldo disse que não teria sugestão para o momento. Mas defendeu uma conversa mais ampla para ajuste do calendário, como um todo.

As demais federações não fizeram essa força toda contra o modelo de calendário para 2025. O dilema no Nordeste, por exemplo, é acomodar os estaduais com a Copa do Nordeste.