Abel aponta motivo de derrota do Palmeiras para o Bahia e avalia: "Fomos afobados"

Neste domingo, o Palmeiras viu sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro cair depois de seis rodadas. Com gol já no apagar das luzes, o Verdão foi derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Kayke. O técnico Abel Ferreira analisou a partida e viu dois tempos diferentes da equipe, que foi castigada pela falta de eficiência.

"Foi um jogo com dois períodos diferentes. Uma primeira parte equilibrada. Na segunda parte, o Palmeiras foi melhor e perdeu o jogo. Com as substituições que fizemos, conseguimos criar muito mais oportunidades de gol, chegar ao nosso adversário, e depois num lance na situação da 2 contra 1, onde estamos com total superioridade numérica no meio da área, e o nosso adversário acabou por ser muito feliz. Como eu disse várias vezes, é importante fazermos o gol primeiro", declarou.

"Relembro que a primeira oportunidade flagrante foi nossa, do Mauricio, na marca do pênalti. Tivemos na segunda parte mais outra que o nosso adversário tirou o arremate do Vitor Roque. Ele estava aberto quando estávamos em zona 2, mas chegava à área quando estávamos na fase do último terço. Futebol é isto, eficiência, eficácia, como já disse. Na primeira parte o jogo equilibrado, na segunda parte o Palmeiras foi melhor, mas perdemos o jogo", resumiu.