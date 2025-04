Abel vê Palmeiras 'afobado' e elogia árbitro mesmo após bronca durante jogo

Abel Ferreira lamentou a "afobação" do Palmeiras na derrota para o Bahia, em jogo do Brasileirão ocorrido hoje e que acabou em derrota paulista por 1 a 0. Em entrevista coletiva, o treinador ainda fez um elogio a Wilton Pereira Sampaio mesmo após uma "bronca" no árbitro — já no 2° tempo do duelo, ele havia reclamado de um escanteio e bradou: "de [árbitro] Fifa só tens o nome".

O que Abel falou?

O que faltou? "Acho que fomos afobados no último terço. Tivemos 15 finalizações dentro da área, mas ao gol só foram duas. Temos que ser mais tranquilos e reduzir um pouco a velocidade. Temos que ser menos precipitados para fazer o gol que tanto precisamos. Tivemos oportunidades suficientes, mas não conseguimos. O futebol é assim mesmo, ganha quem consegue traduzir as oportunidades em gol, e nós, nas quatro ou cinco que tivemos, não conseguimos."

Abel Ferreira lamentou falta de "eficiência" do Palmeiras em derrota no Allianz Parque Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Resultado justo? "Foi um jogo com dois tempos diferentes. A primeira parte foi equilibrada, mas o Palmeiras foi melhor no 2° tempo e perdeu o jogo. Nós, com as substituições, conseguimos criar muito mais oportunidades de gol, mas em uma situação de dois contra um, em que temos total superioridade numérica, nosso adversário acabou muito feliz. É importante fazer o gol primeiro. A primeira oportunidade flagrante foi nossa, com o Maurício. No 2° tempo, nosso adversário tirou um gol do Vitor Roque e o Paulinho, que entrou muito bem, fez assistência para o Flaco, que falhou de cabeça. O futebol é eficiência e eficácia."