Torcedores do Peñarol presos comem 4 vezes ao dia e só recebem advogados

A organizada classifica os acontecimentos como "repressão brutal da polícia". E afirma também que foi uma ação conjunta da PM com "várias organizadas tendo o objetivo de atacar nossa gente".

Os "carboneros" justificam os atos de vandalismo para "defender as famílias aurinegras". E que "a violência institucional se inclinou para um lado só".

Peñarol apoia os presos e faz campanha

O Peñarol, por sua vez, comprou o discurso da torcida em prol dos presos. Além de prestar assistência jurídica aos detidos, o clube abraçou a campanha "Libertad para los pibes", permitindo que a faixa fosse carregada pelos jogadores dentro de campo nos últimos jogos.

Presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio disse que os torcedores uruguaios sofreram uma "emboscada" no Rio, algo refutado pelo Botafogo, pelas autoridades brasileiras e também pelos moradores e comerciantes do bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, onde ocorreram os incidentes.