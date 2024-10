Organizada do Peñarol chama presos de reféns e é orientada a não brigar

As organizadas do Botafogo, por sua vez, já cruzaram a fronteira com o Uruguai no fim da manhã desta quarta-feira (30). Elas deixaram o Rio de Janeiro na noite da última segunda (28).

O UOL apurou que são dois ônibus com 25 integrantes da "Fúria Jovem" e 53 da "Fogoró". Todos estão com ingressos e chegaram a cogitar cancelar a viagem quando o governo do Uruguai proibiu a entrada de visitantes no estádio, mas decidiram partir mesmo assim para Montevidéu antes mesmo da reviravolta na situação.

A partida mudou, na noite desta terça (29), do Campeón del Siglo para o Centenário após muitas reuniões das autoridades. Com a decisão, a torcida alvinegra foi liberada de acompanhar o jogo in loco.