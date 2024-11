Além da tabela: os números que mostram favoritismo do Palmeiras no Dérbi

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o 2º na tabela com 61 pontos, apenas três atrás do líder Botafogo. Já o Alvinegro é o 15º com 35 — apenas um à frente do Athletico, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

Só pelas campanhas das equipes, um cenário com a equipe de Abel Ferreira como favorita é bem fácil de se imaginar. No entanto, o retrospecto recente do Dérbi mostra um favoritismo muito maior do lado verde.

Palmeiras é dominante no histórico recente