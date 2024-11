Técnico na base explica o que faz Palmeiras ter mais destaque do que rivais

"A outra parte é o desenvolvimento que esse atleta tem dentro do clube. A capacidade dos treinadores e da comissão técnica de trabalhar e desenvolver esses jogadores, aliada à qualidade dos jogadores que chegam é o que me chamou muito a atenção depois de trabalhar também em outros grandes clubes", acrescentou.

Classificação e jogos Brasileirão

Gustavo chegou ao Palmeiras em julho do ano passado após mudanças na base palmeirense. No ano passado, Paulo Victor, ex-técnico do sub-20, se transferiu para o América-MEX para trabalhar como auxiliar de André Jardine, Lucas Andrade assumiu o time sub-20 do Palmeiras e convidou Gustavo para ser auxiliar. Após a Copinha deste ano, Rafael Paiva, que trabalhava no sub-17, foi para o Vasco (onde hoje é o técnico do time principal) e o Alviverde ofereceu a vaga para Almeida.

O treinador é uma das referências da categoria no país. Essa é a quinta vez que ele disputa o Brasileirão sub-17: em 2019, 2020 e 2021, pelo Corinthians, foi, respectivamente, vice-campeão, caiu nas quartas de final e na primeira fase. Em 2022, pelo Vasco, chegou até as quartas de final.

Time comandado por Gustavo Almeida tem promessas que geram expectativa no Palmeiras. O meia Erick Belé e os atacante Antônio Marcos e Murilo Dourado já assinaram seus primeiros contratos profissionais com o Alviverde e até jogaram no time sub-20 — três anos acima da idade deles.

Murilo Dourado comemora gol marcado contra o Botafogo na semifinal do Brasileirão sub-17 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

A final do Brasileirão sub-17 será disputada em jogo único por Palmeiras e Fluminense, nesta sexta-feira (1), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.