City leva 'olé' e gol brasileiro, perde e vê Liverpool assumir liderança

Foi a primeira derrota do Manchester City na Premier League 2024/25. O time de Guardiola não perdia um jogo do torneio desde dezembro de 2023 e, aliás, era o útimo invicto da edição atual.

Já o Bournemouth vence o City pela primeira vez na história da Premier League. O time de Andoni Iraola, aliás, volta a surpreender na competição depois de bater o Arsenal na semana retrasada.

O Manchester City agora volta as atenções para a Liga dos Campeões. Na terça-feira (5), às 17h (de Brasília), visita o Sporting, de Portugal, pela quarta rodada da competição. Já o Bournemouth volta a campo apenas no próximo sábado (9), quando visita o Brentford pela 11ª rodada da Premier League.

Como foi o jogo

O Bournemouth adotou postura ofensiva desde o primeiro segundo e não deixou o City à vontade em campo. Depois de algumas chances, conseguiu abrir o placar com Semenyo logo aos 8 minutos. E engana-se quem acha que os comandados de Guardiola pressionaram o rival após saírem atrás no placar. Os anfitriões não só souberam controlar o ímpeto dos Citizens como também chegaram a colocar o adversário na roda em determinado momento da etapa inicial, fazendo com que a torcida puxasse gritos de 'olé' nas arquibancadas.

Na etapa final, o Manchester City viu o Bournemouth ampliar com o brasileiro Evanilson aos 18min do segundo tempo. Depois disso, aí sim, o Manchester City se lançou ao ataque e finalmente conseguiu construir chances claras de gol e assustar os donos da casa. Aos 37min, o zagueiro artilheiro Gvardiol fez de cabeça e recolocou os Citizens no jogo. A pressão, a partir de então, foi enorme, com direito a bola na trave de Haaland nos acréscimos, mas já era tarde para o time de Guardiola.