Tottenham x Eintracht Frankfurt: Palpite, Onde Assistir, Escalações e Hora

Palpite 1: Mais de 2,5 gols na partida

O Tottenham tem mostrado eficiência ofensiva, marcando dois ou mais gols em 11 dos últimos 20 jogos. Por outro lado, o Eintracht Frankfurt sofreu dois ou mais gols em 14 das 28 partidas da Bundesliga nesta temporada. Esses dados sugerem uma tendência para uma partida com muitos gols.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam

Em seis dos dez jogos do Eintracht Frankfurt na Europa League nesta temporada, ambas as equipes marcaram. Considerando o poder ofensivo de ambos times, é provável o sucesso do mercado Ambas equipes marcam.

Palpite 3: Heung-Min Son marca a qualquer momento

Heung-Min Son é uma peça-chave no ataque do Tottenham. Diante de uma defesa do Eintracht Frankfurt que tem mostrado vulnerabilidades, Son tem boas chances de deixar sua marca no placar.