Ídolo inglês acusa Vini Jr. de desrespeitar Rodri: 'Sem classe'

Posso entender as pessoas em Madri e as pessoas no Brasil que estão chateadas porque seu 'menino' não ganhou o prêmio, porque ele é um talento especial, mas sinto que fazer o que fizeram e desrespeitar Rodri da maneira que fizeram é absolutamente indigno

Neville brincou ao dizer que Vini deveria ter convidado Rodri para a sua festa de comemoração da Bola de Ouro e o parabenizado pelo prêmio dizendo que ele é 'um grande jogador'.

Antes da fala do ex-jogador, a apresentadora britânica Rebecca Lowe classificou Vini Jr. como arrogante por ter previamente marcado duas festas para comemorar o prêmio da Bola de Ouro. "Ele é alguém que será respeitado em todo o mundo e um bom homem. Só acho que não teve classe", disse.

Neville se disse 'absolutamente encantado' com o prêmio de Rodri dada a sua consistência em 'um nível tão alto', tanto no City quanto na seleção espanhola.

As falas de Neville foram dadas durante o podcast "It's Called Soccer", comandado por ele e pelo também ex-jogador da Inglaterra Jamie Carragher.

O que mais ele disse

Prêmio a Rodri. "Honestamente, estou absolutamente encantado, não do ponto de vista pessoal. Não sou torcedor do Manchester City e as pessoas sabem disso... Estou muito feliz que Rodri tenha ganhado a Bola de Ouro e estou muito feliz que o prêmio tenha ido para um jogador que tem contribuído semana após semana, de forma consistente em um nível tão alto para seu clube e seu país".