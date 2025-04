Júnior Santos volta a se machucar em um treinamento e vira desfalque no Atlético-MG

A bruxa anda solta para os lados de Júnior Santos. Contratado do Botafogo para formar trio ofensivo com Hulk e Rony no Atlético-MG, o atacante não consegue se livrar das lesões em Belo Horizonte. O camisa 37 foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, perde o jogo desta quinta diante do Deportes Iquique pela Sul-Americana e ficará mais algumas semanas em tratamento.

"O atacante Júnior Santos se queixou de dores na virilha durante o treino desta quarta-feira e exames de imagem confirmaram a lesão muscular na coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento na fisioterapia. Desejamos uma boa recuperação!", anunciou o Atlético em nota.

Júnior Santos fez quatro jogos pelo clube no começo da temporada, até sofrer um problema no tendão da panturrilha durante um treinamento. Ficou sem atuar desde o jogo com o Itabirito, do dia 12 de fevereiro, fazendo tratamento para tentar retornar na fase final do Campeonato Mineiro.