Beira-mar e valor de R$ 150 milhões: como é propriedade de Neymar em Miami

Beira-mar e cais. Segundo o jornal americano, o terreno já tem projeto aprovado para construção de uma casa com mais de 1.207 metros quadrados.

A nova propriedade de Neymar fica em um condomínio fechado. A corretora Douglas Elliman publicou imagens áreas do local.

Transação de Neymar em Miami foi negociada pela corretora Douglas Elliman, conhecida por negociar imóveis de luxo. Na imagem, o terreno vazio indica a propriedade adquirida pelo jogador Imagem: Reprodução/Mansion Global

A notícia aumentou os rumores de uma possível transferência de Neymar ao Inter Miami. O argentino Lionel Messi, que atua no clube desde julho de 2023, tem reunido grandes nomes no elenco do time norte-americano, como os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba e o uruguaio Luís Suárez. De acordo com a mídia saudita, Neymar seria o próximo amigo de Messi a compor o elenco do Inter Miami, em transferência válida para a temporada de 2025.

Messi e Suárez também investiram milhões em propriedades na Flórida. Conforme o TheRealDeal, Suárez pagou mais de R$ 66 milhões em seu imóvel em Fort Lauderdale, enquanto Messi comprou uma mansão em Bay Colony por pouco mais de R$ 62 milhões.