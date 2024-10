'Fantasma da amarelada' pode assombrar o Botafogo na final da Libertadores?

O "fantasma da amarelada" estará presente até que o Botafogo saia da fila de títulos e seja campeão, afirmou o colunista Renato Maurício Prado, no UOL News Esporte desta quinta (31).

Segundo RMP, mesmo com vantagem de 5 a 0 obtida no Rio, o botafoguense sofreu na derrota por 3 a 1 para o Peñarol, no Uruguai, que assegurou a vaga na decisão da Libertadores contra o Galo.