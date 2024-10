Botafogo dá aula de futebol, nocauteia Peñarol no Rio e passeia até a final

O Botafogo devolveu a confusão das ruas do Rio com uma aula de futebol no Nilton Santos, nocauteou um atordoado Peñarol com uma goleada de 5 a 0 em uma noite histórica e agora caminha até a final da Libertadores, deixando o sonho do título inédito mais vivo do que nunca.

Os cariocas resolveram o duelo em oito minutos com gringos em alta. O venezuelano Savarino iniciou a contagem com um chute cruzado, o zagueiro argentino Alexander Barboza cravou o segundo golpe após agarra-agarra na área e o próprio meia-atacante nocauteou os adversários com um chute forte.

Ainda deu tempo de Luiz Henrique e Igor Jesus marcarem e cravarem o 5 a 0. O ponta fez um golaço de cobertura, enquanto o atacante aproveitou rebote do goleiro e, de cabeça, colocou a cereja no bolo de uma noite histórica.