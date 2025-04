Soteldo começa no banco, entra no 2° tempo, sente dores e precisa ser substituído no Santos

Soteldo pode ser desfalque no Santos nos próximos jogos. O venezuelano começou o duelo contra o Fluminense, neste domingo, no banco de reservas. Ele foi acionado por Caixinha no segundo tempo, atuou por cerca de 30 minutos e precisou ser substituído após sentir dores na coxa esquerda.

O camisa 7 do Peixe entrou em campo após o intervalo no lugar de Rollheiser. Aos 28 minutos, sentiu dores na coxa esquerda, caiu no gramado e após receber atendimento médico, deixou o campo, dando lugar para Gabriel Veron.

Soteldo treinou com o elenco apenas no último sábado, quando Caixinha fechou a preparação para o duelo no Maracanã. Antes disso, ele vinha trabalhando na academia realizando fortalecimento muscular e só foi a campo com o elenco no sábado, no último dia de preparação.