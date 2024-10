Atlético segura pressão, cala caldeirão do River e vai à final após 11 anos

River ao ataque. Scarpa até protagonizou a primeira finalização do jogo para os brasileiros, mas foram os argentinos os responsáveis pelos sustos iniciais, explorando, principalmente, os cruzamentos para a área. Paulo Díaz obrigou Everson a trabalhar, e Solari errou o alvo.

Tentativas de longe. Aos poucos, os visitantes conseguiram proteger o amarelado Everson com uma linha defensiva organizada e combativa. A solução foi apostar em chutes de fora da área: Colidio, Meza e Simón, todos perto da casa dos 30 minutos, arriscaram e deixaram engasgado o grito de gol do torcedor.

Simón se lamenta após desperdiçar finalização em River x Atlético-MG Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Reclamação aqui, reclamação ali. Wilmar Roldán virou centro das atenções em dois lances praticamente seguidos pouco antes do intervalo. A polêmica começou quando Deyverson aproveitou bobeada de Kranevitter e, cara a cara com Armani, caiu ao tentar driblar o goleiro e gritar de dor. Logo depois, Meza alegou ter sido derrubado por Lyanco dentro da área — em ambas as ocasiões, o árbitro mandou o jogo seguir.

Deyverson infernizou zagueiros do River Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Galo bica, mas para na trave (e em Armani). O Atlético-MG continuou ligado no início do 2° tempo e, por capricho, não balançou as redes em uma escapada pela direita: Scarpa recebeu passe açucarado de Hulk e, de primeira, carimbou o travessão — no rebote, Deyverson bateu com a perna esquerda e viu Armani, mesmo que de maneira atrapalhada, evitar o que seria o 1 a 0 já em cima da linha.