Aprendiz de Guardiola, Milito leva Galo à final e quebra tabu de 50 anos

O comandante atleticano chegou a tempo de vencer o Campeonato Mineiro e levou o clube às finais da Libertadores e Copa do Brasil em sete meses de trabalho.

Aprendiz de Guardiola

Milito foi comandado por Guardiola no Barcelona e aprendeu muito no dia a dia com o atual treinador do Manchester City.

Ex-zagueiro, Milito teve vários problemas no joelho e aproveitou o tempo de recuperação para observar Guardiola trabalhar. Ele já sabia ali que queria ser técnico.

O treinador do Galo admite a inspiração, mas entende que tem conceitos próprios. Em comum, há a vontade de dirigir times protagonistas.