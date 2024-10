Monumental, Everson perde terço e faz milagre 10 anos após quase desistir

Classificação e jogos Libertadores

Infelizmente, acabaram sumindo com o meu terço. A gente vai fazer uma força-tarefa para ver se achamos ele aqui depois do jogo. Se não achar, não tem problema: vai estar abençoado para a gente aqui na final Everson, à ESPN, ao falar sobre a final marcada para o mesmo Monumental de Núñez

O desempenho deu a Everson o auge de sua carreira — que quase acabou, justamente, há dez anos. Quando atuava no Piauí, ele ameaçou desistir diante das dificuldades que passava no clube, então na Série D nacional.

O goleiro persistiu e demorou, mas colheu os frutos: ao sair do River, se destacou no Confiança e chamou a atenção do Ceará, que abriu as portas para seu nome ganhar projeção nacional. Ele ainda atuou pelo Santos antes de chegar, em 2020, à sua verdadeira casa: o Atlético-MG.

Estou muito feliz no Galo: foi o clube que resgatou a minha alegria de jogar futebol. Fico feliz por estar dando minha parcela de contribuição neste jogo tão importante, não tomando gol e fazendo uma grande partida. Eu brinco que joguei no maior River do mundo [do Piauí]. Não imaginava estar aqui depois de dez anos e chegar em uma final de Libertadores, jogando contra o River no Monumental. Passa um filme na cabeça. Minha esposa está aqui no estádio. Me emociono muito, mas Deus me abençoou muito nestes dez anos de caminhada. Eu estava na última divisão do Campeonato Brasileiro e, hoje, sou campeão e tenho o privilégio de disputar uma final de Libertadores Everson, à ESPN

Everson tem mais um passo importante para consagrar uma temporada épica: duas finais. O Atlético-MG pode faturar tanto a Copa do Brasil, contra o Flamengo, quanto a própria Libertadores, possivelmente diante do Botafogo — os cariocas encaram o Peñarol nesta quarta (30) para carimbar a outra vaga.