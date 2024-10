Abel completa 4 anos de Palmeiras no mesmo patamar de Guardiola e Ancelotti

No dia 30 de outubro de 2020, o Palmeiras anunciou a contratação de Abel Ferreira. Nesta quarta-feira (30) se completam quatro anos desse dia, e o Alviverde segue com muitos motivos para comemorar.

O que aconteceu

Desde que chegou ao Brasil, Abel Ferreira está no mesmo "patamar" que Pep Guardiola, técnico do Manchester City, e Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Os três técnicos ganharam 10 títulos desde o dia 30 de outubro de 2020, quando Abel desembarcou no futebol brasileiro.

As conquistas dos europeus são relevantes e incluem títulos da Liga dos Campeões e competições nacionais. No entanto, só Abel Ferreira venceu tanto quanto eles entre o top 10 das ligas europeias da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).