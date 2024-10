Guedes no Corinthians? Atacante virou o 'cara' no Qatar; veja desempenho

Apesar do interesse, não houve nenhuma negociação até o momento. O nome do jogador faz parte de uma avaliação interna quando a pauta é um jogador midiático a ser pedido ao patrocinador — caso a empresa aceite disponibilizar uma verba exclusiva para tal finalidade.

A Esportes da Sorte vê com carinho essa possibilidade porque está satisfeita com o retorno midiático de Memphis Depay. Além disso, o fato do Corinthians apoiar a parceira publicamente em um momento difícil, com investigação sofrida e falta de regularização, estreitou a relação entre clube e empresa.