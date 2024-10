Corinthians avalia pedir Róger Guedes para patrocinador em 2025

O Corinthians amadurece com a patrocinadora Esportes da Sorte a contratação de mais um jogador midiático para a próxima temporada, após a chegada de Memphis Depay neste ano. O assunto foi cogitado entre as partes, mas só deve ganhar mais força após o clube paulista atingir seus objetivos em 2024, o principal deles, escapar do rebaixamento no Brasileirão.

Em uma avaliação interna, a diretoria do Corinthians avalia priorizar o atacante Róger Guedes como o nome preferido a levar ao patrocinador. O atleta tem contrato com o Al Rayyan, do Catar, até junho de 2027,

O presidente Augusto Melo gosta bastante de Guedes e hoje possui uma relação considerada amigável com o seu agente, Paulo Pitombeira.