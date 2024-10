Quem foi o campeão da Bola de Ouro 2024? Veja ranking completo

Rodri e Vinicius Jr. surgiam como os favoritos ao prêmio. Vinicius destacou-se na campanha vitoriosa do Real Madrid na última Champions League, marcando inclusive na final contra o Dortmund, enquanto Rodri teve papel central no sucesso do Manchester City na Premier League e na campanha da Espanha na Eurocopa 2024.

A vitória do brasileiro era dada como provável até hoje, mas a notícia da ausência de jogadores do Real Madrid na cerimônia esfriou os ânimos horas antes da premiação: além de Vini, Bellingham, Arda Guler e Lunin, que também disputaram prêmios, não viajaram — assim como Carlo Ancelotti, eleito melhor técnico do mundo

Com o vice, Vinicius não quebrou o jejum brasileiro de 17 anos na premiação; o último brasileiro a ganhar o troféu foi Kaká, em 2007, superando Messi e Cristiano Ronaldo.