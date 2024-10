Santos vence Ituano em noite de Serginho e pode subir na próxima rodada

O Santos pressionou em busca do segundo, mas parou nos erros e levou sustos. O Peixe teve chances claras de aumentar a vantagem, porém Jefferson Paulino fez boas defesas quando preciso e manteve o Ituano na partida. A equipe do interior tentou uma pressão na reta final do primeiro tempo e até assustou Diógenes, mas nada que fosse suficiente para levar o empate para os vestiários.

Um erro da defesa do Ituano custou caro no começo do segundo tempo. Claudinho demorou a dar um chutão, e Serginho conseguiu travar. A bola sobrou com Wendel Silva, que rolou para Guilherme. O camisa 11 bateu rasteiro e viu a bola passar por baixo de Jefferson Paulino antes de entrar.

O ritmo do jogo diminuiu após o segundo gol do Santos, que ainda acertou a trave. As duas equipes passaram a ocupar mais o meio de campo e acabaram criando poucas chances de gol. Na melhor delas, o Peixe quase fez o terceiro com Gil, que completou cruzamento de Otero e acertou o travessão.