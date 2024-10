Bonmatí é eleita melhor jogadora do mundo; Gabi Portilho entra no top-20

A votação do Bola de Ouro foi feita a partir de jornalistas dos 100 primeiros países do ranking da Fifa. Os profissionais montaram um ranking e enviaram suas escolhas baseadas nos desempenhos dos atletas na temporada 23/24 do futebol europeu. O narrador Cléber Machado representou o Brasil.

É muito bom estar aqui de novo para receber o prêmio. Ele não é vencido sozinha. Estou muito agradecida e tenho a sorte de ter companheiras que me fazem evoluir todos os dias e me tornar uma jogadora melhor. Obrigado ao trabalho do clube, sem você, eu não alcançaria estes feitos. Não posso esquecer dos torcedores do Barcelona, que nos proporcionam momentos únicos Bonmatí, ao receber seu prêmio

Veja últimas ganhadoras

2024 - Aitana Bonmatí (Espanha/Barcelona)

2023 - Aitana Bonmatí (Espanha/Barcelona)

2022 - Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

2021 - Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

2019 - Megan Rapinoe (EUA/Reign FC)

2018 - Ada Hegerberg (Noruega/Lyon)