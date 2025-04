Augusto Melo diverge de aliados, se contradiz sobre Cassundé e reconhece transferências em conta suspeita

Após prestar esclarecimentos no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC, responsável por casos de lavagem de dinheiro), Augusto Melo foi questionado pela reportagem sobre a ausência de provas de que Alex Cassundé teria, de fato, feito a intermediação do negócio com a VaideBet. No entanto, o presidente do Corinthians foi interrompido pelo seu advogado, Ricardo Cury, e orientado a não responder.

CONTRADIÇÃO

A Gazeta Esportiva apurou que uma das divergências do depoimento de Augusto Melo em relação aos relatos de Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé diz respeito a uma reunião que, segundo o presidente, aconteceu em dezembro, no Parque São Jorge. Augusto Melo afirmou à Polícia que recebeu Alex Cassundé e que o empresário foi levado ao clube por Marcelo Mariano e Sérgio Moura.

Este trecho da versão de Augusto Melo contradiz o que ele próprio afirmou ao Fantástico, na TV Globo, em reportagem publicada no dia 19 de janeiro deste ano. Na ocasião, ao ser interpelado sobre a relação dele com Alex Cassundé, Augusto Melo foi categórico: "Nenhuma. Nunca tive contato, não tenho o telefone, nunca sentei numa mesa (com ele)".

O discurso de Augusto Melo feito ao programa de TV, no início do ano, cria uma contradição ao que ele disse à Polícia, nesta quarta-feira, mas também já havia levantado suspeita pela comparação com uma entrevista concedida pelo mandatário corintiano ao Canal do Benja, em 10 de maio de 2024, quando ele revelou detalhes de como teria sido a negociação com o intermediário citado no contrato.

"Eu negociei, eu sangrei de 20(%) para 7(%). Brigamos. '10, 10, 10 (%)', eu não pago 10 (%). Eu pago 5(%), até chegar num denominador de 7(%)", disse Augusto à época.