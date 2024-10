O UOL questionou a Meta IA, nova inteligência artificial da empresa introduzida no WhatsApp, sobre algumas das principais polêmicas do futebol brasileiro. As respostas envolveram interpretações próprias da ferramenta e dados apontados em diversos sites, incluindo endereços oficiais de clubes e entidades.

A Meta, no entanto, ressalta que a respostas geradas pela IA podem conter erros. "As mensagens são geradas pela inteligência artificial da Meta. Algumas respostas podem ser incorretas ou inadequadas", diz a Meta na conversa gerada.

Palmeiras tem Mundial?

Segundo a IA, sim. A inteligência artificial afirmou, sem direcionar a nenhum site ou matéria, que o Torneio Internacional de Clubes Campeões disputado em 1951 foi o primeiro campeonato mundial interclubes da história.