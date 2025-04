Piquerez valoriza atuação do time misto do Palmeiras contra o Sport e revela falta de confiança de Veiga

Neste domingo, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 1 com direito a pênalti polêmico marcado nos acréscimos e conquistou seu primeiro triunfo na competição. Em entrevista pós-jogo, Piquerez, autor do tento que decretou o triunfo palmeirense, valorizou a atuação do time "misto" do Verdão e demonstrou apoio a Raphael Veiga, batedor principal da equipe, mas que não bateu, segundo o uruguaio, por falta de "confiança".

"A vitória é muito importante, ainda mais depois do empate em casa, na roda da passada. O que mais se ressalta é a força do time. Hoje, a gente misturou um pouco o time, mas o time foi forte, competitivo. Sabemos que esse Brasileirão vai ser muito difícil. Todos os times são muito fortes. Valorizar demais a vitória, novamente no final, mérito da resistência e da luta do time", declarou Piquerez à RecordTV.