Corinthians tem Garro no banco e novidades contra o Cuiabá; veja escalações

Alex Santana, recuperado de lesão, volta aos 11 iniciais. Ele havia sido diagnosticado com lesão de grau 3 na parte posterior da coxa esquerda no começo do mês de agosto e, desde então, estava em tratamento. Alex voltou a ser relacionado contra o Flamengo, pela semidinal da Copa do Brasil, no dia 20 de outubro.

Raniele volta a ser titular após perder espaço com Ramón. Vale ressaltar que o Cuiabá, adversário desta noite, cobra o Corinthians publicamente pelo pagamento de parte da contratação do atleta, incorporado ao elenco Alvinegro no início da temporada por um valor de 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

O zagueiro André Ramalho também foi para o banco. Félix Torres ficará com a vaga de Ramalho.

Tanto Yuri quanto Martínez estão fora da partida pelo acúmulo de cartões. Ambos receberam o terceiro amarelo diante do Athletico-PR, na última rodada, e desfalcam o time.

O Cuiabá tem em campo: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Filipe Augusto e Pitta; Lucas Fernandes, Gustavo Sauer e Ramon; Clayson, Bruno Alves e Fernando Sobral. O técnico é Bernardo Franco.