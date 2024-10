Juventude será laboratório de Filipe Luis para final do Fla com Atlético-MG

O Flamengo enfrenta o Juventude neste sábado (26), às 16h30, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e, mesmo que tente evitar, será impossível não pensar na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG na semana que vem. Com desfalques para o jogo de ida da final, o técnico Filipe Luís irá utilizar a partida diante dos gaúchos como uma espécie de laboratório para o duelo com os mineiros.

O que aconteceu

O Rubro-Negro já tem dois desfalques certos para o jogo de ida, no próximo dia 3, no Maracanã: o atacante Bruno Henrique e o meia De la Cruz. O primeiro por suspensão e o segundo por lesão. Ambos, inclusive, também não estarão em campo neste sábado pelos mesmos motivos.

Outro desfalque contra o Galo será o volante Pulgar, que cumprirá suspensão. O chileno, porém, está apto a enfrentar o Juventude pelo Brasileiro.