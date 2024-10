Everton Cebolinha dá passo importante em recuperação de lesão no Flamengo

O atacante Everton Cebolinha avançou significativamente na recuperação de sua greve lesão no tornozelo, que ocorreu em agosto deste ano. Nesta quinta-feira, ele compartilhou nas redes sociais alguns exercícios realizados com a bola, nas dependências do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.

Apesar disso, o camisa 11 segue no departamento médico e ainda não trabalha com o restante do elenco. A expectativa é que ele só entre em campo novamente em 2025.