Juventude ironiza pênalti para o Fla: 'Se isso é pênalti, sou uma Brastemp'

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2 neste sábado (26). Um dos gols da equipe carioca foi marcado em penalidade, e os visitantes ironizaram o lance nas redes sociais.

O que aconteceu

O Juventude protestou em seu perfil oficial sobre o pênalti marcado para o Flamengo: "Se isso aqui é pênalti, sou uma Brastemp lava e seca", ironizando a marcação do árbitro Bráulio da Silva Machado na falta anotada sobre o meia Gerson.

Após trombada com Mandaca, o meio-campista desequilibrou e caiu na grande área. O árbitro apontou para a marca do pênalti e, após revisão do VAR, manteve a decisão do lance. Gabigol bateu e marcou o segundo gol da equipe da casa.